廖續指，倘若美國聯儲局最新議息後持續暫停加息，相信此輪加息周期已見頂，最快明年首季尾或次季有機會調頭減息。另外，廖又指，雖然發展商囤積新盤貨源較多，但數年以來積聚的購買力及換樓需求將隨減辣大舉回流，相信可提振一手銷情。他估計，2月下旬的財政預算案尚有機會進一步減辣，甚至全面撤辣，可望再為樓市鬆綁，刺激交投續升。

今年全年料僅3.9萬宗 連續兩年紀錄新低

利嘉閣地產董事胡栢榮表示，預計今年全年私宅買賣登記量只能錄得約3.9萬宗的破新低水平，較上年再跌3%，連續兩年創1996年有紀錄以來的史上新低。物業成交總值方面，預測全年將減少2%，至約3,780億元，連跌兩年，創下近10年來的低位。

樓價表現方面，該行預計全年最終將錄約7%的跌幅，為21年來首度再現連續2年下跌局面。豪宅物業方面，該行預測全年跌幅約7.5%。至於租金走勢，中小型住宅今年全年租金最終料升7.5%，而豪宅租金全年則看升7%。

截至12月11日為止，一手私宅市場買賣登記量值分別錄得9,516宗及1,227.26億元，料全年相關量值最終可達約10,500宗及約1,340億元，將較去年分別微升5%及大增19%。二手市場方面，料全年登記量約2.85萬宗，按年跌約6%，為史上首度失守3萬宗大關。全年成交總值料達2,440億元，將按年挫約10%，料創近7年以來新低。

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