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坪洲寶翠灣1號連沽兩洋房 實呎1.7萬

雅居樂（3383）陳氏家族近年在港投得多幅離島或新界地皮，並由新藝控股名義持有，新藝控股執行董事、雅居樂前副主席陳卓賢兒子陳思遠表示，除早前已錄成交的坪洲寶翠灣1號外，集團旗下還提供5個豪宅住宅項目，包括同樣位於坪洲的悅晨灣、清水灣3號、大埔第241號項目、大嶼山嵐玥，以及大嶼山第738號項目，其中嵐玥計劃於明年初以現樓形式推出，大嶼山第738號項目則可望陸續展開銷售部署。

大嶼山嵐玥明年現樓推

該公司旗下寶翠灣1號，已完成2伙單位成交，套現共5,800萬元，兩幢洋房實用面積同為1686方呎，成交價同為2900萬元，實呎17,200元。項目共提供40伙，全為特色單位，共設有4種戶型，涵蓋2房至4房2套房連工人房戶型，實用面積介乎423至1,686方呎。陳思遠表示，坪洲多年來缺乏新住宅供應，豪宅物業更見罕有，而「寶翠灣1號」位於坪洲西岸，臨海而建，為住戶提供市區難求的高私隱度生活，「寶翠灣1號」原為出租物業，出租率高達95%，由於一直接獲不少客人查詢，故將項目轉租為賣。

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