大嶼山嵐玥明年現樓推

該公司旗下寶翠灣1號，已完成2伙單位成交，套現共5,800萬元，兩幢洋房實用面積同為1686方呎，成交價同為2900萬元，實呎17,200元。項目共提供40伙，全為特色單位，共設有4種戶型，涵蓋2房至4房2套房連工人房戶型，實用面積介乎423至1,686方呎。陳思遠表示，坪洲多年來缺乏新住宅供應，豪宅物業更見罕有，而「寶翠灣1號」位於坪洲西岸，臨海而建，為住戶提供市區難求的高私隱度生活，「寶翠灣1號」原為出租物業，出租率高達95%，由於一直接獲不少客人查詢，故將項目轉租為賣。

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