總結2023年，美聯儲累計加息4次各25點子，合共1厘；而香港亦於今年5月及7月份各加息0.125厘，合共0.25厘，兩者加息幅度比去年均較為溫和。曹德明表示，參考過往歷史數據，2004年加息周期，聯邦基金利率於2006年7月升至5.25厘後，橫行約14個月後才於2007年9月開始減息，當時香港亦跟隨下調最優惠利率（P），曹認為即使美國CPI年內已大幅回落，但與目標2％仍有距離，而美國11月非農就業報告比預期強勁，失業率仍保持低位，顯示勞動市場依然強勁，另外油價高企以及房價指數上揚下，加上俄烏及以巴等地緣政治問題令通脹前景仍存在不確定性，相信聯儲局將繼續密切觀察市場狀況以及通脹走向，聯邦基金利率將於明年上半年維持高水平一段時間，本港拆息亦將繼續徘徊4厘以上高水平一段時間。如聯儲局明年下半年開始減息，料拆息亦將跟隨回落。

其他報道

荃中兩房減價一成後呎價8875元 業主料損手5%

中原料息口見頂 明年首季樓市現小陽春