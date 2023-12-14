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經絡：料本港加息周期見頂 明年上半年息口橫行

美聯儲議息會議結束，宣布基準利率維持在5.25厘至5.5厘區間不變，滙豐銀行同日宣布最優惠利率（P）維持不變，保留在目前5.875%的水平。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次滙豐銀行宣布最優惠利率（P）維持不變，最新美聯儲預測中位數較為樂觀，顯示明年將減息75點子至4.6厘，料美國加息周期見頂下，理論上本港今輪加息周期亦已完結，息口料已見頂下，業主供樓負擔未有再進一步增加，對現時正在復蘇的樓按市場相對正面。

 

總結2023年，美聯儲累計加息4次各25點子，合共1厘；而香港亦於今年5月及7月份各加息0.125厘，合共0.25厘，兩者加息幅度比去年均較為溫和。曹德明表示，參考過往歷史數據，2004年加息周期，聯邦基金利率於2006年7月升至5.25厘後，橫行約14個月後才於2007年9月開始減息，當時香港亦跟隨下調最優惠利率（P），曹認為即使美國CPI年內已大幅回落，但與目標2％仍有距離，而美國11月非農就業報告比預期強勁，失業率仍保持低位，顯示勞動市場依然強勁，另外油價高企以及房價指數上揚下，加上俄烏及以巴等地緣政治問題令通脹前景仍存在不確定性，相信聯儲局將繼續密切觀察市場狀況以及通脹走向，聯邦基金利率將於明年上半年維持高水平一段時間，本港拆息亦將繼續徘徊4厘以上高水平一段時間。如聯儲局明年下半年開始減息，料拆息亦將跟隨回落。

 

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