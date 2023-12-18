接近年末，多間代理發表樓市回顧，並展望明年走勢。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，中原城市領先指數CCL全年先升後回，整年錄約5%跌幅。即使政府於10月底「減辣」，對整體樓市沒起太大刺激作用。不過陳又指，美國聯儲局最新一次議息宣布加息期結束，相信可為本港樓市注入一支強心針。明年農曆新年前後是樓市傳統旺季，預期樓市首季即迎來成交量「小陽春」，預計政府面對明年首季仍未復蘇的樓市，加上銀主盤數量及負資產數量高企，有機會明年初或2月底財政預算案中，提出進一步減辣甚至全面撤辣，有機會帶動樓價亦會從谷底反彈5%。
陳永傑預計，二手樓價將於上半年見底回升，中原城市領先指數有機會回升約5%至155點。受加息及樓價下跌影響，新盤銷情未如理想，拖累貨尾單位升穿2萬個水平，創近20年新高。一手發展商為求銷量，仍會以筍價推盤，料明年年一手成交量可達15,000宗。二手料成交量可達40,000宗。
回顧本年成交量，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，本年首11個月整體樓宇買賣合約登記錄54,271宗，預測全年5.8萬宗，或創1991年有紀錄以來的33年歷史新低。一手私人住宅首11個月錄9,731宗，預測全年約10,500宗。二手成交首11個月錄27,850宗，預測全年只有約3萬宗，創1996年有紀錄以來歷史新低。值得留意，價值500萬元或以下的二手私人住宅買賣是唯一錄得升幅的價格類別，宗數比例由上年的27.0%上升至今年首11個月的35.2%。
樓價方面，CCL最新報149.99點，估計本年底148點，比4月高位跌約12.1%。另外，本年11月中原城市租金指數CRI最新報117.40點，創近4年新高。今年首11個月CRI累升8.1%，展望短期整體租金維持高企，全年升幅約8%左右
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