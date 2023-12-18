明報APP
主頁
報章內容
財經
地產
專家觀點
個人理財
營商智慧
報章內容
即時財經
即時地產
專家觀點
全部
全部
股號
文章
專家
主頁
報章內容
財經
即時財經新聞
新股
港股數據庫
AH股差價
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
睇樓手冊
海外置業錦囊
專家觀點
個人理財
活在灣區
基金特區
退休綢繆
理財信箱
幫你格價
強積金
營商智慧
ESG
企業天地
創科新經濟
積金管理「供」略
行銷新意思
企業營商
數碼營銷
ESG大獎
卓越財經大獎
全部
全部
股號
文章
專家
即時地產新聞
YOHO WEST第4輪銷售收5916票 超額19倍
標籤：
編輯推介
新地；月月有樓賣；
文章日期：2023年12月18日 21:43
| Share
prev
next
本月市場焦點新盤、新地
（0016）
天水圍YOHO WEST，本周3第4輪銷售的291伙，今日截止認購登記，經發展商核數後共接獲5916票，即超額19倍。
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款