moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

中原陳永傑：投資移民具住屋需要 豪宅看高一線

港府公布推出新資本投資者入境計劃，申請人須在提出申請前的兩年內，絕對實益擁有不少於3000萬港元的淨資產。當中獲許投資資產包括股票、債券等，以及非住宅房地產，涉款2700萬元。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日公布的資本投資者入境計劃，將非住宅房地產投資包括在內，為市場帶來驚喜，相信工商鋪物業及車位可直接受惠。

陳永傑補充，雖然今次推出的投資移民計劃不包括住宅物業投資，但相信有條件在港購買3000萬元投資產品的申請人，對住屋質素具一定要求，況且投資移民是一項長遠計劃，相信申請人亦有在港落地生根的打算，加上他們購置住宅物業同時受惠於先免後徵政策，陳永傑預期落實新一輪投資移民計劃，將有助帶動豪宅市場的租賃及買賣。

10月公布的施政報告，推出專才「先免後徵」計劃，鼓勵專才在港置業，推出一個月已初見成效，房屋局表示，今年10月底至11月底，稅務局已收到183宗「先免後徵」申請。事實上，受惠於施政報告減辣，豪宅市場成交明顯加快，根據中原地產統計，自10月25日宣布減辣至今的一個多月，樓價5000萬以上的一手豪宅單位，累計成交最少30宗。當中更不乏姓名以普通話拼音的買家。

陳永傑指，新資本投資者入境計劃申請人同時可受惠於先免後徵政策，兩股力量合併，將可令豪宅樓價率先止跌，對明年豪宅樓價看高一線。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款