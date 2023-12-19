陳永傑補充，雖然今次推出的投資移民計劃不包括住宅物業投資，但相信有條件在港購買3000萬元投資產品的申請人，對住屋質素具一定要求，況且投資移民是一項長遠計劃，相信申請人亦有在港落地生根的打算，加上他們購置住宅物業同時受惠於先免後徵政策，陳永傑預期落實新一輪投資移民計劃，將有助帶動豪宅市場的租賃及買賣。

10月公布的施政報告，推出專才「先免後徵」計劃，鼓勵專才在港置業，推出一個月已初見成效，房屋局表示，今年10月底至11月底，稅務局已收到183宗「先免後徵」申請。事實上，受惠於施政報告減辣，豪宅市場成交明顯加快，根據中原地產統計，自10月25日宣布減辣至今的一個多月，樓價5000萬以上的一手豪宅單位，累計成交最少30宗。當中更不乏姓名以普通話拼音的買家。

陳永傑指，新資本投資者入境計劃申請人同時可受惠於先免後徵政策，兩股力量合併，將可令豪宅樓價率先止跌，對明年豪宅樓價看高一線。