由尹柏權持有的禮頓山6座高層單位，實用1724方呎，4房雙套連工人套房間隔，享開揚馬場景，據悉，單位於一年多前以9000萬元放盤，因所涉命案而轟動一時，加上市况回落，至近期終累積大減3700萬元或41%，以「賣殼」形式沽出，實呎30,724元，比單位對上數層同類單位去年成交價9588萬元低4288萬元或45%。不過，尹氏早於2009年以3870萬元購入上址，帳面仍升1430萬元或37%。

3年前尹女友墮樓亡

同座平台1億放售

2020年7月，尹氏的27歲同居女友由單位墮下至平台當場死亡，尹氏更因命案被揭單位內藏小量可卡因，並以涉嫌販毒被檢控，最終被判15個月感化令。區內代理指出，女死者墮下的平台單位現正以約1億元放售，該單位實用同為1724方呎，並連大面積平台。

擎天兩伙撻訂後

加價1%至2%放售

另外，區內代理指出，九龍站擎天半島連錄兩宗撻訂個案，分別為5座連平台戶，單位實用625方呎連737方呎平台，兩房一套間隔，原於上月以1600萬元易手，實呎2.56萬元，買家撻訂後現以1620萬元放售，叫價比原售價稍高20萬元或1%，單位業主2014年1600萬元購入，即上月成交價僅屬帳面平手轉讓；另外，5座中層E室亦原於上月以1860萬元易手，實用849方呎，3房1套連工人套房，實呎21,908元，撻訂後現以1900萬元放售，叫價比原售價高40萬元或2%。據了解，兩宗成交均於繳付大訂前取消，疑為同一買家購入。

Mount Parker 4房2800萬沽

鰂魚涌則錄得本月迄今最大額二手成交，美聯高級營業經理范浩軒表示，區內指標豪宅Mount Parker Residence極低層C室，實用1353方呎、4房雙套連工人套房間隔，望內園泳池景，原業主開價約3200萬元，近日獲同區用家議價後，累減400萬元或12.5%，以2800萬元易手，實呎20,695元。

上述單位原業主於2014年3月約2839.6萬元一手購入，持貨9年帳面蝕約39.6萬元或1.4%，由於當年發展商向買家提供現金回贈，原業主或最終毋須蝕讓離場。

明報記者