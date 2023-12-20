由九龍城民政事務處及飛越啟德主辦、啟德體育園協辦的「啟德聖誕 GET SET GO 2023」大型運動嘉年華 ，於過去周六、日（12月16及17日），在啟德車站廣場圓滿舉行。嘉華（0173）牽頭發展的啟德跑道區啟德海灣，亦參與其中，引入ACTIVE FITNESS 嶄新的動感生活體驗，舉行8場戶外動感訓練，包括：「體能訓練Bootcamp Workout」 、「親子動感訓練 Parent & Kids Bootcamp」，透過伸展動作、反應訓練、活力傳球，及親子䌫繩等活動，吸引數百名大小朋友參與。
「啟德聖誕 GET SET GO 2023」以運動及共融為主題，透過一系列攤位遊戲、運動體驗、舞台表演及示範等，鼓勵不同年齡及運動水平的市民參與，推動全民運動。
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