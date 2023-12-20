moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

10月再現「零動工」私宅480伙落成按月跌八成

樓市回調，發展商繼續放慢新盤發展步伐。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，私宅又現「零動工」，據屋宇署今日發表的最新數據，今年10月份全港未有任何私宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），不過屋宇署同時修訂9月份數字，由之前公布的「零動工」更新為有305伙動工，故10月份為今年以來的第三次「零動工」，並為2002年有紀錄以來第10次「零動工」的月份。

此外，屋宇署亦一併修訂了多個月的數字，因而令今年首十個月的累積動工量增至8,691伙，較去年同期8,060伙增加7.8%，但仍為近9年同期第三少的一年。另外，私宅落成量方面，屋宇署最新資料顯示，今年10月份全港共有2個項目，合共480個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較9月份2,309伙減少79%，仍為近7個月次高；而今年首十個月共有41個項目、涉及10,570伙私宅落成，佔差估署全年預測量近53%，較去年同期的18,753伙減少近44%，見8年同期最少。

資料顯示，10月份本港共有2個私宅項目正式落成，當中規模較大的是紅磡必嘉坊‧曦匯，涉及324伙；而另一個於期內竣工項目則為觀塘Bal Residence，單位數目為156伙。按地區劃分，今年首十個月新界區共有15個項目、合共6,038個單位落成，佔整體比例約57.1%；九龍區共有16個項目落成，涉及單位總數3,708伙，佔同期整體私宅落成量約35.1%；港島區則有10個項目落成，涉及單位總數824伙，佔整體私宅落成量約7.8%。

陳海潮指出，今年仍有部分大型項目有望取得入伙紙，包括屯門NOVO LAND第2A期(929伙)及第2B期(729伙)、屯門凱和山(698伙) 及油塘蔚藍東岸(688伙)等，加上其他中小型項目，初步估計全年落成量約1.5萬伙。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款