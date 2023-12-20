此外，屋宇署亦一併修訂了多個月的數字，因而令今年首十個月的累積動工量增至8,691伙，較去年同期8,060伙增加7.8%，但仍為近9年同期第三少的一年。另外，私宅落成量方面，屋宇署最新資料顯示，今年10月份全港共有2個項目，合共480個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較9月份2,309伙減少79%，仍為近7個月次高；而今年首十個月共有41個項目、涉及10,570伙私宅落成，佔差估署全年預測量近53%，較去年同期的18,753伙減少近44%，見8年同期最少。

資料顯示，10月份本港共有2個私宅項目正式落成，當中規模較大的是紅磡必嘉坊‧曦匯，涉及324伙；而另一個於期內竣工項目則為觀塘Bal Residence，單位數目為156伙。按地區劃分，今年首十個月新界區共有15個項目、合共6,038個單位落成，佔整體比例約57.1%；九龍區共有16個項目落成，涉及單位總數3,708伙，佔同期整體私宅落成量約35.1%；港島區則有10個項目落成，涉及單位總數824伙，佔整體私宅落成量約7.8%。

陳海潮指出，今年仍有部分大型項目有望取得入伙紙，包括屯門NOVO LAND第2A期(929伙)及第2B期(729伙)、屯門凱和山(698伙) 及油塘蔚藍東岸(688伙)等，加上其他中小型項目，初步估計全年落成量約1.5萬伙。