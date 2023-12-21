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【有片：睇樓手冊】Bal Residence屆現樓 起居購物便利

【明報專訊】觀塘是東九龍發展成熟地區，繼2018年底開售的凱滙後，事隔5年，觀塘市中心再有全新住宅盤登場。位於恒安街18號的Bal Residence，屬單幢項目，由麗展（0488）和市建局合作發展，現時已獲批入伙紙。項目主打1房戶型，適合上車客和分支家庭，部分高層單位，可遠眺飛鵝山或東九龍開揚城市景觀，加上起居交通便利度高，均屬賣點。

明報記者 林可為

攝影 劉焌陶

已獲批入伙紙的Bal Residence，全盤提供156伙，主打1房單位，標準戶實用介乎338至349方呎，佔全盤單位總數逾93%，全部採用開放式廚房設計，方便現時的年輕小家庭。其餘單位為實用489方呎的兩房戶，以及少數特色單位，其中連天台3房特色戶實用逾790方呎。項目預計於2024年上半年，可以正式入住，發展商正開展現樓銷售。

全盤156伙 逾九成屬1房戶

今次介紹的26樓D室，實用341方呎1房間隔，主題為「鐘表之家」，室內裝修用色以綠色為主調 ，放置多件古董表擺設，玩味十足。為善用室內空間，單位入口玄關旁，設有儲物櫃，方便戶主放置手機等生活物品。 開放式廚房呈曲尺形佈局，單位樓層高度3.15米（逾10呎） ，營造出不俗空間感。

大廳放置啡色系梳化及餐枱，格調成熟高雅。單位另一亮點，是向北，露台除外望功樂道、康寧道一帶外，更可遠眺飛鵝山，感覺怡人，而露台放置戶外小餐枱，更增添一份悠閒味道。一如市場其他新樓盤的同類1房單位，房間屬套房設計，採光度理想。

部分單位遠眺飛鵝山

另一個1房示範單位為26樓A室，主題是「影遊列國」 ，實用338方呎，同樣採套房設計。室內設計以菲林相機為主題，充滿懷舊氛圍，開放式廚房則呈長形格局。單位向西，景觀外望觀塘、九龍灣、啟德跑道區一帶為主，如果遇上天朗氣清之時，可遠眺少許維港景致。

此單位套房的設計特點，是設有雙邊窗戶，令室內更加通爽和光猛，感覺舒適。同時，套廁亦設有通風窗。

房間設雙邊窗 通爽光猛

可留意的是，恒安街、以及鄰近的宜安街和聯安街一帶，舊樓林立，市容較陳舊，Bal Residence的中低層單位，估計以舊樓景為主；向東的F、G室，由於毗鄰聖約翰天主教小學，所以景觀視野較佳。雖然是單幢項目，但Bal Residence依然設有小巧的住客會所，主要設施包括戶外花園、燒烤場、健身室、卡拉OK室，以及可讓戶主與「毛孩」玩耍的Pet樂園。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

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