美聯上月因涉嫌合謀訂定新盤銷售回佣比率而被競爭事務委員會控告，引起市場關注地產代理佣金制度問題。事實上，市民如在交易過程中與代理出現爭端，大多向地產代理監管局（下稱地監局）求助或投訴，然而當局現行的司法管轄權24年來不曾更新，仍只受理30萬元或以下佣金爭議案件。換言之，涉及樓價1200萬元以上的一手物業買賣佣金（以發展商普遍向代理提供約2.5%或以上佣金計），或已超過30萬元佣金，事主只能通過民事途徑索償。大律師陸偉雄認為有關規管未能與時並進，有需要檢視規管代理佣金爭議的相關限制。
據地監局網頁資料，當局司法管轄權「涉及爭議的佣金或其他費用總額不得超過港幣30萬元」，地監局回應本報查詢時表示，「該《地產代理（裁定佣金爭議）規例》於1999年11月1日開始生效。如佣金爭議的款額超過港幣30萬元，則不在監管局的司法管轄權之內，監管局無權處理或作出裁定，有關人士需自行尋求法律途徑處理。」但以現時物業成交情况，二手買賣雙方各付1%的佣金準則，以及普遍一手物業發展商向代理提供約2.5%或以上佣金計算，即1500萬元以上的二手物業，以及1200萬元以上的一手物業佣金爭議，買賣雙方已難以經地監局向代理提出訴訟。
地監局：裁定佣金爭議規例99年11月起生效
據土地註冊處數據顯示，今年截至12月20日止，一手私宅物業註冊金額為1226.8億元，共涉10,172宗成交，即平均成交樓價約1206萬元，此樓價所涉之佣金料已超過地監局的管轄範圍。事實上，據地監局提供的資料顯示，以今年上半年為例，該局共開立71宗投訴個案，其中7宗與一手住宅買賣有關，當中主要屬發出違規廣告、不妥善處理臨時合約或提供不準確或具誤導的資料等。不過，有關資料未有特別列明與佣金相關的投訴個案。
陸偉雄指出，有關司法權限已設立多年，「現時樓價雖已較高峰期有所回落，但部分地區呎價仍在2萬至3萬元水平，很多物業的代理佣金都已超出30萬元」，超過有關金額的爭議，事主需以個人資源做民事索償，令追索難度大增，當局有需要檢視有關限制。
事實上，除了一般買賣牽涉的佣金個案外，代理佣金問題於近年亦曾涉及不少爭議，如2019年初中原地產、美聯及利嘉閣等多家地產代理曾發聲明，不滿由信置（0083）、 華置（0127）及市建局合作的觀塘凱滙佣金只有1.7%，低於其他新盤及市場水平。此外，上月中競爭事務委員會入稟競爭事務審裁處，控告美聯集團及旗下美聯物業和香港置業，以及各公司5名管理層違反《競爭條例》，涉嫌連同中原地產及利嘉閣合謀定價，損害消費者權益。案情揭露美聯及中原高層去年底六度會面，協議新盤交易實收佣金限定2%，競委會遂展開調查。競委會當時表示合謀行為令買家或需支付更高金額，而涉事的中原地產和同集團的利嘉閣因向競委會申請寬待，並提供多項資料協助調查，故現階段不被控告。