據地監局網頁資料，當局司法管轄權「涉及爭議的佣金或其他費用總額不得超過港幣30萬元」，地監局回應本報查詢時表示，「該《地產代理（裁定佣金爭議）規例》於1999年11月1日開始生效。如佣金爭議的款額超過港幣30萬元，則不在監管局的司法管轄權之內，監管局無權處理或作出裁定，有關人士需自行尋求法律途徑處理。」但以現時物業成交情况，二手買賣雙方各付1%的佣金準則，以及普遍一手物業發展商向代理提供約2.5%或以上佣金計算，即1500萬元以上的二手物業，以及1200萬元以上的一手物業佣金爭議，買賣雙方已難以經地監局向代理提出訴訟。

地監局：裁定佣金爭議規例99年11月起生效

據土地註冊處數據顯示，今年截至12月20日止，一手私宅物業註冊金額為1226.8億元，共涉10,172宗成交，即平均成交樓價約1206萬元，此樓價所涉之佣金料已超過地監局的管轄範圍。事實上，據地監局提供的資料顯示，以今年上半年為例，該局共開立71宗投訴個案，其中7宗與一手住宅買賣有關，當中主要屬發出違規廣告、不妥善處理臨時合約或提供不準確或具誤導的資料等。不過，有關資料未有特別列明與佣金相關的投訴個案。

逾1200萬一手樓佣金普遍逾30萬

陸偉雄指出，有關司法權限已設立多年，「現時樓價雖已較高峰期有所回落，但部分地區呎價仍在2萬至3萬元水平，很多物業的代理佣金都已超出30萬元」，超過有關金額的爭議，事主需以個人資源做民事索償，令追索難度大增，當局有需要檢視有關限制。

事實上，除了一般買賣牽涉的佣金個案外，代理佣金問題於近年亦曾涉及不少爭議，如2019年初中原地產、美聯及利嘉閣等多家地產代理曾發聲明，不滿由信置（0083）、 華置（0127）及市建局合作的觀塘凱滙佣金只有1.7%，低於其他新盤及市場水平。此外，上月中競爭事務委員會入稟競爭事務審裁處，控告美聯集團及旗下美聯物業和香港置業，以及各公司5名管理層違反《競爭條例》，涉嫌連同中原地產及利嘉閣合謀定價，損害消費者權益。案情揭露美聯及中原高層去年底六度會面，協議新盤交易實收佣金限定2%，競委會遂展開調查。競委會當時表示合謀行為令買家或需支付更高金額，而涉事的中原地產和同集團的利嘉閣因向競委會申請寬待，並提供多項資料協助調查，故現階段不被控告。

明報記者

[香港地產]