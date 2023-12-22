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CCL連挫5周料全年跌5% 明年新春下試146點

樓價走勢未有起息，具體反映11月27日至12月3日市況的中原城市領先指數CCL，最新報149.36點，按周跌0.42%，指數屬354周、即近7年新低，重返2017年3月初水平。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，今周樓價指數是反映11月27日港元1個月同業拆息，創16年新高、及恒指失守1.7萬點當周市況，利率維持高企，二手成交淡靜，樓價走勢繼續向下，CCL連跌5周共2.98%。

事實上，2023年至今CCL暫跌4.73%，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌21.94%。CCL向下迫近年底目標148點，只差1.36點或0.91%，相信2023年全年樓價跌約5%。由於新盤低價促銷、加上地價大跌，料短期樓價走勢仍疲弱，但息口見頂及明年可能減息，料跌幅將略為收窄，估計2024年新春前CCL進一步下試146點水平。

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報149.76點，按周跌0.35%；CCL(中小型單位)報148.19點，按周跌0.52%；CCL Mass、CCL(中小型單位)齊跌5周，分別累跌2.91%及3.15%。豪宅方面，CCL(大型單位)報155.19點，按周微升0.05%，連跌14周後回穩。

CCL Mass、CCL(中小型單位)、CCL(大型單位)，分別重返2017年2月中至5月中水平。

四大分區樓價則三跌一升。新界東CCL Mass報162.36點，按周跌2.02%；新界西CCL_Mass報138.21點，按周跌0.02%；九龍CCL Mass報143.62點，按周跌0.19%；新界東、九龍樓價齊跌5周，分別累跌4.29%及2.95%。

只有港島CCL Mass報152.00點，按周升0.32%。可留意是，港、九市區樓價指數維持近7年低位，新界兩區則為逾6年半新低。

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