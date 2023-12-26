按物業區域劃分，11月新界區二手表現跑贏大市，以78.7%之數，成為獲利成功比率最高的分區，按月升2.5個百分點；其次為九龍區，報71.7%，按月跌1.2個百分點；至於港島區表現遜大市，只錄得70.5%，且按月跌6.3個百分點，由前月跑贏大市變為落後大市。按物業轉售價格分析，樓價401萬至600萬元組別之獲利比率最高，錄79.0%，按月增6.2個百分點，涉及宗數293宗。

另數據顯示11月每宗私宅轉手個案平均賺幅為37.8%，按月跌4個百分點，除連續7個月處於50%以下的低水平外，更屬自2011年2月以來的154個月、即逾12年新低，亦為期內第3度低於40%水平。此外，檢視上月10個獲利登記最多屋苑，獲利成功比率最低者，為將軍澳日出康城的39%。

陳海潮指出，樓市減辣後，市況略見好轉，惟面對新盤低價搶客，二手業主沽貨叫價仍然受壓；此外，目前市場仍有資金壓力較大的業主蝕讓沽貨，故獲利比率暫時難顯著反彈，但期望在息口見頂、及越來越多專才客入市帶動下，二手私宅轉手獲利比率可維持逐步回升的格局，12月份冀重上76%以上。