二手私宅轉手獲利比率初見觸底反彈，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，綜合土地註冊處資料所得，11月全港1,077宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共813宗，佔比75.5%，為連跌5個月後轉穩，較10月的谷底紀錄75.3%，輕微反彈0.2個百分點，但仍屬14年半以來次低。
按物業區域劃分，11月新界區二手表現跑贏大市，以78.7%之數，成為獲利成功比率最高的分區，按月升2.5個百分點；其次為九龍區，報71.7%，按月跌1.2個百分點；至於港島區表現遜大市，只錄得70.5%，且按月跌6.3個百分點，由前月跑贏大市變為落後大市。按物業轉售價格分析，樓價401萬至600萬元組別之獲利比率最高，錄79.0%，按月增6.2個百分點，涉及宗數293宗。
另數據顯示11月每宗私宅轉手個案平均賺幅為37.8%，按月跌4個百分點，除連續7個月處於50%以下的低水平外，更屬自2011年2月以來的154個月、即逾12年新低，亦為期內第3度低於40%水平。此外，檢視上月10個獲利登記最多屋苑，獲利成功比率最低者，為將軍澳日出康城的39%。
陳海潮指出，樓市減辣後，市況略見好轉，惟面對新盤低價搶客，二手業主沽貨叫價仍然受壓；此外，目前市場仍有資金壓力較大的業主蝕讓沽貨，故獲利比率暫時難顯著反彈，但期望在息口見頂、及越來越多專才客入市帶動下，二手私宅轉手獲利比率可維持逐步回升的格局，12月份冀重上76%以上。