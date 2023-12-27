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利嘉閣陳海潮: 樓價將現SARS後最長跌浪 

對本港樓價自今年中起持續下挫，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署最新樓價指數，自今年5月起至11月連跌7個月，平了2022年6月至12月、同樣7個月連續跌浪。他表示，12月樓價極大機會維持跌勢，屆時將創自2002年6月至2003年7月SARS時期，連跌14個月後，20年來最長的跌浪。 

差估署公布的最新數據顯示，11月私宅售價指數報316點，較10月的322.4點再跌1.99%，連跌7個月，跌至2017年3月以來的81個月(即逾6年半)新低。 

至於今年首11個月，樓價累跌5.59%，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價跌幅更達20.62% 

陳海潮指出，11月樓價跌幅輕微收窄，主要受惠港府減辣效應、及美國暫停加息，但在11月初地皮接連流標、新盤銷情緩慢下，整體氣氛依然低迷，導致樓價仍有接近2%的跌幅。 

展望12月市況，減辣成效並未彰顯，新盤持續以低價開售，繼續對二手業主構成龐大壓力，雖然整體交投略有好轉，但多為減價及低價成交，故料12月份樓價將維持跌勢，惟望跌幅可進一步收窄至1.5%。 

陳估計，第四季樓價累積跌幅料達5.48%，全年樓價最終料跌7%；至於明年首季，因屬傳統淡季之故，樓價料在低位整固築底，相信要待2月中農曆新年過後，樓市才有機會出現小陽春。 

租金方面，差估署11月租金指數報186.8點，按月升幅擴大至0.65%，預期12月租金在專才租賃需求持續增加下，仍可升0.3%，第四季租金料累升1.06%，而全年租金冀漲6.76%。

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