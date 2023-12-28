樓市低迷，再有現樓豪宅項目以長成交期吸客。成交紀錄冊資料顯示，合景泰富（1813）與龍光（3380）旗下鴨脷洲現樓新盤凱玥，最新錄得一宗一手成交，單位為5座21樓B室，實用面積1944方呎，4房雙套間隔，連車位成交價7581.6萬元，實呎39000元，為項目今年1月推售至今暫售出的5個單位中，售價及呎價最平一伙。資料顯示，此前售出的4伙，全部位於第3座，成交價約1.64億至1.84億元、實呎4.75萬至5.08萬元，雖然該批單位為實用3316至3635方呎的4房4套間隔，戶型與今次售出之單位不同，但座向及景觀均與今次售出之5座單位相若，反映今次售出單位呎價水平較過往售出單位為低。
12個月內僅沽5伙 呎價低見3.9萬
另值得一提，今次買家選900天現金付款計劃，並包含提早入住優惠選項，為項目首次有買家選用相關計劃。按相關計劃，買家需支付樓價5%作臨時訂金，30日後再付10%作加付訂金，及後於360日及720日作部分樓價，餘下的61%則於900日內付清。而買方只需支付樓價15%，即可提前入住。
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