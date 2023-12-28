12個月內僅沽5伙 呎價低見3.9萬

另值得一提，今次買家選900天現金付款計劃，並包含提早入住優惠選項，為項目首次有買家選用相關計劃。按相關計劃，買家需支付樓價5%作臨時訂金，30日後再付10%作加付訂金，及後於360日及720日作部分樓價，餘下的61%則於900日內付清。而買方只需支付樓價15%，即可提前入住。

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