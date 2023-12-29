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CCL減辣後連跌六周共3.48% 全年累跌5.22%

樓市減辣後，反映二手樓價指數的CCL不但未見回升，過去六周更出現連跌，最新報148.59點，按周跌0.52%，六周累跌3.48%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL最新數字主要反映12月5日恒生指數急挫，見近13個月新低當周市況，本地經濟疲弱，樓價跌勢持續，CCL連跌6周共3.48%。有關指數見356周(即近7年)新低，重返2017年2月底時水平。2023年全年CCL跌5.22%，指數比同年4月168.40點高位累跌11.76%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌22.34%。

較今年高位累跌近12% 較歷史高峰跌22%

楊又指，CCL最新數字已到達148點目標水平，樓價調整未完，相信短期CCL繼續向下，而在近期利率見頂及憧憬減息，以及政府推出投資移民計劃的正面消息刺激下，樓價跌幅有機會收窄，展望2024年新春前CCL目標下試146點，現時只差2.59點或1.74%。12月24至26日聖誕節長假期，對本地二手樓價的影響將於2024年1月下旬公佈的CCL才開始反映。

四區方面，港島CCL Mass報149.72點，按周跌1.50%，重返2016年9月底時水平。九龍CCL Mass報142.29點，按周跌0.93%，重返2017年1月初時水平。新界東CCL Mass報161.33點，按周跌0.63%，重返2017年3月底時水平。九龍及新界東樓價齊跌6周，分別累跌3.85%及4.89%。新界西CCL Mass報139.95點，按周升1.26%，仍處於2017年4月底時水平。

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