嘉湖涉288宗佔最多 均呎較高峰跌三成

十大屋苑中，今年全年交投最多為天水圍嘉湖山莊。中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，同區新盤低價出擊錄熾熱銷情，加上年底聖誕新年檔期屬傳統樓市淡季，12月份嘉湖山莊交投量進一步下跌，錄得18宗買賣成交，較11月跌35.7%，12月平均實用呎價8297元，按月持平，惟已連續5個月見「8字頭」，見近7年低位。伍又稱，今年共錄288宗成交，較去年363宗減少20.7%，平均呎價按年下跌約14%，與2021年高峰比，跌幅更達29%。由於大市仍充斥多項不明朗因素，現時整體入市意欲及信心較低，嘉湖山莊願意劈價平賣的業主未算很多，買家亦只肯低價入市，故出現買賣拉鋸局面，交投低迷。