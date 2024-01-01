新地執行董事馮秀炎表示，聖誕長假緊接元旦令消費市道持續升溫，政府安排歷年最大規模的「香港跨年維港煙花」，為旅客製造訪港誘因，亦對零售及餐飲業帶來進一步支持。新地其中15個商場舉辦多場跨年慶祝活動、及高額消費回贈、年終大抽獎等多重消費優惠，變相加大客人的購買力，成功帶動商場人流，市民消費意慾高漲，除夕連元旦假期3天(12月30日至1月1日) ，新地旗下其中15個商場生意及人流較去年同期升20%。 當中以餐飲、衣服等表現最為理想，除夕日生意升幅超過1成，而服飾店推出不少優惠，亦時裝生意按年升2成。

總結2023年，馮又指，年初疫後通關，大型旅遊及企業活動回歸，交通運輸的載客量逐步恢復，全年人流及營業額按年增至少2成，展望2024年，樂見政府繼續推動大型國際活動，商場亦將不斷創新，令商場成為新文化旅遊景點、節日限定打咭勝地等，預期今年消費市場將穩步回暖。