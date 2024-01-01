新地代理租務部副總經理許嘉雯種，隨著過去一年復常，市民大眾逐步回復過往外出購物及用膳的消費習慣，本地消費氣氛穩步向好。商場除夕舉辦跨年倒數活動，當日更送出超過600萬元的商戶現金券及免費泊車，回饋顧客過去一年來的支持。今年聖誕推廣費高達1,500萬元，較去年同期上升30%，活動成功帶動商場整體人流及生意額按年上升15%及20%，當中以餐飲、服裝、超市百貨、AV、珠寶鐘錶及美妝產品最為受惠。為刺激市民在節日的消費意欲，新城市廣場聯同HomeSquare於即日起至1月7日推出「好賞犒賞大抽獎」，為顧客送出多份聖誕禮物包括頭獎價值逾40萬元的MINI ELECTRIC- MAYFIELD EDITION電動車及其他豐富獎品包括Samsung Galaxy Book3手提電腦、任天堂Switch、SAMSUNG The Freestyle Projector等。