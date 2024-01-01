其中荔枝角美孚新邨、將軍澳新都城及嘉湖山莊最旺，周末兩日各錄3宗成交，其中嘉湖山莊3日長假更錄4宗成交，為十大屋苑中成交量最多的屋苑。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，十大屋苑周末交投連升3周，近2周均錄得雙位數交投量，反映二手交投有復蘇跡象，買家陸續落實入市決定，若政府進一步推出刺激經濟措施如減辣，相信會「事半功倍」，加快復蘇進度。

另外，據美聯分行統計，剛過去周末兩天十大屋苑錄約17宗成交，按周上升約42%，並創出去年3月首周末後約43個周末新高，而計及2024年1月1日的元旦日，長周末3天則共錄約18宗成交。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，周末一手以餘貨盤為主，故部分購買力重投二手，而且市場正預期今年美國將會減息，對樓市有利，不少買家趁目前樓價已調整，故在剛過去的長周末加快入市筍盤。另外，由於市場累積不少餘貨新盤，故預期發展商仍會積極推盤，二手市場交投及樓價將仍然受壓。此外，目前不少樓市「辣招」已不合時宜，窒礙樓市健康發展，亦令政府收入受影響，故呼籲政府趁2月預算案公佈，把握撤辣良機。