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東方棕泉近200萬租旺角舖 高位跌半 5層共2.5萬呎 百老匯10年前400萬承租

政府近月大搞「夜繽紛」吸引遊客，亦成功吸引從事娛樂事業商人大手租用核心區商舖。其中經營多種不同娛樂相關事業的東方棕泉老闆莫應光及相關人士，上月就向「玩具大王」蔡志明租用旺角亞皆老街宏安大廈、曾由百老匯電器租用長達10年約2.5萬方呎5層巨舖。市場估計，舖位租金不足200萬元，較2013年高峰期租金400萬元低逾一半。

業主蔡志明方面接受本報查詢時，確認有關5層樓面全數由東方棕泉老闆相關人士租用，惟租金等細節暫不方便透露，亦未確定租戶用途。據業內人士估計，舖位租金水平，應較高峰期低逾一半，若以2013年百老匯續租時租金約400萬元計，推算現時租金不足200萬元，呎租低於80元水平。若按蔡志明2002年購入價約2.04億元計算，最新租金回報約12厘。由於該舖已收租超過20年，蔡志明單計所收百老匯約10年租金，料足以支付當年買舖金額有餘。該舖位地舖建築面積4384方呎，1至4樓每層為5158方呎，總面積約25,016方呎。資料顯示，有關物業上月由新租戶簽訂租約，其中地下至2樓共3層，由東方百搭娛樂城有限公司租用，而三四樓共兩層，則由東方龍城物業有限公司租用，後者公司董事為東方棕泉老闆莫應光。

蔡志明2002年約2億購入巨舖

雖然莫應光旗下生意以提供按摩、桑拿服務的東方棕泉最為聞名，但事實上，業界指莫氏旗下仍有多種不同娛樂相關事業，包括餐飲、卡拉OK、美容、麻雀娛樂公司等，故有業內人士相信，莫氏等租用上述物業，或結合旗下不同娛樂事業。

先施百貨90年代曾租用上述舖位，2002年蔡志明以約2.04億元向前市政局議員梁定邦及其家族購入後，2003年由內地連鎖家電店國美電器以月租155萬元租用，至2009年由百老匯電器以月租190萬元搶租，2013年高峰期加租1.1倍至每月400萬元，惟百老匯最終於2020年9月離場。業主同年以500萬元招租，惟疫情下把巨舖拆細，1樓部分由大生生活超市以月租約25萬元承租，以面積5158方呎計，呎租約48.5元。

業界指市場鮮有同類租賃成交

中原工商舖董事總經理潘志明表示，在政府支持下，遊客人數增加，加上現租金水平仍遠低於高峰期，吸引部分對本港前景有信心的商家落戶，而傳統上旺角區娛樂事業蓬勃，故有娛樂公司落戶亦屬正常，但他補充，此類行業一般租用年期長、投資額大，加上舖位需要人流暢旺且具有一定樓面，適合作此類生意的舖位不多，相信市場不會有太多同類租務成交。

明報記者

[香港地產]

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