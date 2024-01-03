去年工商舖市況持續低迷，美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪表示，雖然施政報告釋出多個利好因素，但投資者依然較為審慎，工商舖成交量持續處於低位，連同逾億元公司轉讓成交在內，2023年工商舖成交量及金額分別錄3,843宗及610.1億元，按年分別下跌約14.3%及25.7%。
不過，盧展豪認為，去年末聯儲局多次維持息率不變，市場亦預期本輪加息周期或已結束，香港政府重推「資本投資者入境計劃」，並意外地將非住宅房地產投資納入到獲准許投資的資產，令工商舖市場直接受惠於新計劃，假如今年聯儲局能落實將息率下調，相信可以進一步刺激物業交投，預料今年工商舖的成交宗數有望按年上升約20%，並相信未來將有更多「北水」流入本地，而中資買家將在物業市場中佔有相當的比重。
另美聯旺舖高級區域營業及策略董事江靜明指，2023年舖市反彈不似預期，全年僅錄1,032宗買賣成交，成交金額則錄約200億元，按年分別下跌約12.6%及13.7%。不過，江靜明預料，一旦美聯儲落實減息，港元強勢的情況有望被緩和，加上內地實施刺激經濟措施的成效有望在2024年反映，內地經濟的好轉可以帶動更多旅客來港，未來零售商戶擴充的範圍將會擴大至中環及旺角等核心區，預料核心區的空置率將會進一步回落，區內舖位的租金在來年可望按年升約5%至10%，而整體舖位的售價全年將微升約5%內。
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