發展局昨晚回應查詢時表示，因應剛公布的原址換地修訂安排，政府接納作進一步處理的兩宗申請，地政總署已聯絡相關申請人從速跟進，並表明接受換地建議書包括補地價金額的限期為今年4月30日。一如其他獲接納進一步處理的換地申請，兩宗個案申請人可選擇標準金額或傳統估價機制作為評估補地價安排。

就最新兩宗獲「進一步處理」的申請，本報曾向土地持有人新地及嘉里查詢，至昨晚截稿前，兩家發展商均未有回應。據地政總署網頁最新公布的資料顯示，新地持有的粉嶺北第10區地皮，位於同系住宅奕翠園以北，地皮面積約10.65萬方呎（見表），該地位處地點已被劃為非工業用地，以地積比約3.66倍計，可建樓面料約38.98萬方呎。翻查資料，新地曾就上述地皮向城規會申請作綜合商住發展，擬建2幢24層高綜合住宅大廈，提供約496伙、平均518方呎住宅單位；另設零售樓面、學校等，總樓面約41.3萬方呎，不過新地早前已撤回該申請。

嘉里2021年近5億購古洞地

至於嘉里持有的地皮位於古洞北第23區，地皮面積13.68萬方呎，該地位處地點已被劃為私人住宅土地，以地積比約4.2倍計，可建樓面料約57.46萬方呎。值得一提，嘉里所持的地皮，屬該集團近年收購所得，當中部分於2021年中以4.978億元購入，當時公司指對古洞發展區的潛力充滿信心，將充分利用社區營造的經驗，結合大灣區發展機遇，將古洞北發展成為一個優質社區；而另一部分則於2022年以1億元向極樂洞善堂所購入，佔地約5.1萬方呎。

測量師籲給發展商一兩次上訴機會

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，發展商與政府商討補地價一次，未能達成共識很正常，特別是現時市况變化大，他認為往後政府可給予發展商一兩次的上訴機會，令雙方都有合理時間。

事實上，政府累計獲收18宗原址換地申請，當中有9宗獲接納作「進一步處理」，其中7宗換地申請最遲去年12月31日前完成補地價，除新世界（0017）接受以標準補價完成補地價申請外，餘下6宗申請以傳統議價模式；由於未如期完成換地，發展局稱將收回土地。據悉新世界持有的粉嶺北第14區土地，屬首宗採標準金額補價的住宅個案，每方呎補價約3100元，較5年前同區補價低逾25%，涉資約35億元，料提供逾3000伙。

明報記者