恒隆商場大派總值港幣 420 萬消費禮遇。是次消費獎賞活動動共分成兩個消費期,包括由即日起至 1 月 31 日,以及 2 月 1 日至 29 日,hello 會員於每個消費期內可賺取高達 1,500 hello dollar,於整個推 廣期內可賺取高達 3,000 hello dollar,可於參與商戶當錢使,多買多賞。

每個消費期內,hello 會員只須於恒隆商場以電子貨幣累積消費滿港幣 1,800 元,即 可賺取 50 hello dollar,累積消費滿港幣 3,800 元,可賺取 150 hello dollar;累積消費 滿港幣8,800元,可賺取350 hello dollar;累積消費滿港幣38,000元,則可賺取1,500 hello dollar。