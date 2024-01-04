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恒隆旗下商場大派總值420萬新春獎賞 消費滿額可賺3000 hello dollar當錢使

恒隆地產（0101）旗下商場 Fashion Walk、山頂廣場、康怡 廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、淘大商場及中環物業（包括印刷行、樂成行、都爹利街 1 號以及渣打銀行大廈），攜手推出「hello New Year」消費獎賞活動，最高可享3,000 hello dollar 及100元 Fashion Walk 電子餐飲禮券。此外， Fashion Walk 及山頂廣場更安排新春醒獅賀歲巡遊，大派開運利是及換領手寫書法揮春。

恒隆商場大派總值港幣 420 萬消費禮遇。是次消費獎賞活動動共分成兩個消費期，包括由即日起至 1 月 31 日，以及 2 月 1 日至 29 日，hello 會員於每個消費期內可賺取高達 1,500 hello dollar，於整個推 廣期內可賺取高達 3,000 hello dollar，可於參與商戶當錢使，多買多賞。

每個消費期內，hello 會員只須於恒隆商場以電子貨幣累積消費滿港幣 1,800 元，即 可賺取 50 hello dollar，累積消費滿港幣 3,800 元，可賺取 150 hello dollar；累積消費 滿港幣8,800元，可賺取350 hello dollar；累積消費滿港幣38,000元，則可賺取1,500 hello dollar。

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