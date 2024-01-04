發展局今天公布本季度僅推出一幅元朗工業地，沒有推出住宅以及商業地。中原測量師行張競達認為，政府今季度暫停推出住宅及商業地皮，決定屬正確，現時樓市市道差，息口高企、樓價下跌等多項因素夾擊，影響發展商的投地意欲，早前接連有地皮流標，既然全年預計供應量已接近年度供應目標，暫時停止推地未嘗不是一件好事。