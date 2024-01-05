CCL連跌7周共4.37%，屬359周、即近7年新低，重返2017年2月中時水平，指數較2021年8月191.34點歷史高位，跌23.06%。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，隨息口見頂及憧憬美國今年開始減息，加上政府推出一系列措施救市，有買家趁低加快入市，近期二手成交增加，短期樓價跌幅可能收窄，展望今年新春前，CCL目標下試146點，現時只差1.21點或0.82%。

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報147.30點，按周跌1.14%；CCL(中小型單位)報145.99點，按周跌1.10%；豪宅方面，CCL(大型單位)報153.29點，按周跌0.16%。

CCL Mass、CCL(中小型單位)齊跌7周，分別累跌4.51%及4.59%，同樣重返2017年1月水平；CCL(大型單位)連跌2周共1.22%，重返2017年5月水平。

4大分區方面，港島CCL Mass報145.67點，按周跌2.71%，重返2016年9月水平；九龍CCL Mass報141.78點，按周跌0.36%，重返2017年1月水平。

新界西CCL Mass報138.00點，按周跌1.39%，重返2017年4月水平；新界東CCL Mass報161.30點，按周跌0.02%，重返2017年3月水平。

與2022年底相比，2023年全年CCL跌6.37%，CCL Mass跌6.25%，CCL(中小型單位)跌6.04%，CCL(大型單位)跌7.77%。