雖然發展商減慢申請預售樓花，但地政總署卻積極批出預售樓花同意書；據地政總署最新資料顯示，2023年12月份署方共批出7份預售樓花同意書，當中包括6份私樓、及1份房協元朗洪水橋田心路資助房屋項目，合共涉及3612伙，按月增加2540伙或2.4倍。此外，2023年全年批出預售單位則共有21258伙，與2022年的21078伙相若。