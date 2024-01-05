雖然發展商減慢申請預售樓花，但地政總署卻積極批出預售樓花同意書；據地政總署最新資料顯示，2023年12月份署方共批出7份預售樓花同意書，當中包括6份私樓、及1份房協元朗洪水橋田心路資助房屋項目，合共涉及3612伙，按月增加2540伙或2.4倍。此外，2023年全年批出預售單位則共有21258伙，與2022年的21078伙相若。
至於12月批出的私樓項目，最矚目為長實（1113）、港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸3B及3C期，兩期分別提供642及558伙，預計2025年12月、2026年2月落成，樓花期分別約24個月及26個用。
另新世界（0017）、遠展（0035）合作的啟德4B區4號、即承景街2號項目，分3期獲批預售，每期單位數目分別291、750及264伙，即合共1305伙，預計2025年6月至2025年11月落成，樓花期18至23個月。
此外，王新興集團九龍灣前啟德大廈重建項目，亦於12月獲批預售，樓盤涉及807伙，預計2025年6月落成，樓花期約18個月。
扣除建灝地產旗下赤柱黃麻角道128號ONE STANLEY上月撤回申請，至上月底共有23個項目待批預售，涉及10345伙，按月減少3102伙或23%，並為2021年9月後新低。
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