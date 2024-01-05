moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

上月7住宅項目批預售 涉3612伙

雖然發展商減慢申請預售樓花，但地政總署卻積極批出預售樓花同意書；據地政總署最新資料顯示，2023年12月份署方共批出7份預售樓花同意書，當中包括6份私樓、及1份房協元朗洪水橋田心路資助房屋項目，合共涉及3612伙，按月增加2540伙或2.4倍。此外，2023年全年批出預售單位則共有21258伙，與2022年的21078伙相若。

至於12月批出的私樓項目，最矚目為長實（1113）、港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸3B及3C期，兩期分別提供642及558伙，預計2025年12月、2026年2月落成，樓花期分別約24個月及26個用。

另新世界（0017）、遠展（0035）合作的啟德4B區4號、即承景街2號項目，分3期獲批預售，每期單位數目分別291、750及264伙，即合共1305伙，預計2025年6月至2025年11月落成，樓花期18至23個月。

此外，王新興集團九龍灣前啟德大廈重建項目，亦於12月獲批預售，樓盤涉及807伙，預計2025年6月落成，樓花期約18個月。

扣除建灝地產旗下赤柱黃麻角道128號ONE STANLEY上月撤回申請，至上月底共有23個項目待批預售，涉及10345伙，按月減少3102伙或23%，並為2021年9月後新低。

其他報道

南豐新邨兩房500萬沽 業主料實蝕29%

Grand YOHO 3房呎租35元 業主回報2.8厘

太古城本月錄3成交 兩房減價34%後呎售1.3萬 

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款