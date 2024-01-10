與此同時，去年3項住宅辣稅涉及稅款逾59.88億元，與2022年約59.43億元相若，即連續兩年不足60億元，比起2018年高位約255億元大減約76.5%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝認為，目前特區政府的辣稅稅收不多，反而撤辣後，有望增加投資者及外來人士入市香港物業，帶動印花稅收入增加，從而令庫房收入增加。

劉指出，新住宅印花稅方面，去年新住宅印花稅個案錄1980宗，按年下挫133宗或約6.3%，屬有紀錄以來9年新低；不過，隨樓價由高位回落，入市成本減少，加上新住宅印花稅減半，以及近期租金回報率續升，對投資者入市帶來吸引力。

去年11月新住宅印花稅個案按月回升超過1.9倍，而剛公布的12月進一步升至311宗，按月續升約39%，並創兩年新高。劉表示，市場預期美國今年減息，本港有個別銀行的定存息率由早前高位略回落，料租金回報率持續改善、及新住宅印花稅減半配合下，估計2024年新住宅印花稅個案有望回升，惟相信難以重返2018年逾7100宗水平，與2015年高位逾17,600宗相距甚遠。

SSD方面，2023年錄153宗，按年跌68宗或約31%，較2012年高位1,755宗大減逾9成，並創有紀錄以來12年最少；隨減辣後將禁售期由3年縮至2年，相信今年SSD個案有機會進一步下跌。