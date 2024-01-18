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仲量聯行：過去三年五大發展商佔政府賣地總樓面升至逾六成

近年地價回落，內房減少參與在港投地下，本港大型發展商投地比例較以前為多。仲量聯行今天發佈的《香港住宅銷售市場綜述》指出，按2002至2023年期間平均每年16,400個一手成交量作基準劃分供應相對過剩及相對不足兩個階段，2024至2027年間住宅供應仍處於相對過剩階段，新盤積壓的情況下，意味著樓價下跌的趨勢可能會延長。同時，內地發展商在港競投地皮也未有如以往般活躍。土地市場的需求主要來自大型發展商，以市值計的五大本地發展商（長實、新地、恒地、新世界及信置）在政府賣地中投地所得的住宅總建築面積已由2018至2020年的51.9%，升至2021至2023年的61.4%，預期此情況將會持續。

信置3個月連掃三幅地

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，由於缺乏對住宅需求的利好刺激因素，預計今年新盤銷售速度將持續放緩。發展商將對土地投標保持謹慎態度，除非土地銷售機制或需求端政策有利好變化，從本財年滾存至下財年的住宅用地依然將面臨流標風險。負債率高的發展商在土地市場中顯示出缺乏風險承受能力，而過去在香港積極投地的內地發展商，現時投地參與度已顯著放緩。

鍾又指，內地發展商佔政府賣地中的住宅總建築面積的比例從2018至2020年52.3%下降至2021至2023年僅14.3%。相反，五大本地發展商在政府賣地中所佔的比例則從2018至2020年的51.9%上升至2021至2023年的61.4%。鍾亦稱，財務狀況穩健的本地發展商則正在利用市場低迷進行布局，例如截至2023年6月，信置持有淨現金420億元，並在過去三個月成功收購了三幅住宅用地，包括長沙和啟德的兩宗政府賣地以及九龍城的一個重建項目。

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