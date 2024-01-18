戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，按照過往經驗，每當新政策出台後市場都需要一段時間去消化，所以短期內雖然難以刺激住宅成交量大增，但相信在各項調控政策的放寬下，潛在買家的入市壓力能夠得以舒緩，當中「認房不認貸」、降低首付比例、取消限購等政策更有助重新釋放換樓買家的需求。

展望2024年，隨著大灣區深化融合，預期將有更多港人考慮於各大灣區城市置業，而現時港元較人民幣走強亦有利香港買家入市。同時，大灣區內各市基建交通連通性不斷提升，住宅市場將受益於更加便捷的流動性，而政府的城市更新和產業發展策略將繼續推動住宅市場穩健發展，預料2024年一手住宅成交每月平均宗數有望達3.3萬宗水平，即全年總成交宗數有望回升5%至接近40萬宗水平。

更能反映市況的二手價格方面，以具指標作用的深圳為例，根據戴德梁行提供的深圳中高端二手住宅價格指數，2023年二手樓價持續調整，其中，第四季跌幅稍微擴大，全年樓價較2022年回落5.3%。縱觀2023年，大灣區住宅市場仍處於鞏固期，潛在買家普遍期待政府鬆綁和更多刺激樓市措施出台，故多持觀望態度，但隨著第三季末各種調控政策逐步放寬，將有助穩定市場信心並帶動成交量上升，支持2024年上半年住宅樓價平穩發展。

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