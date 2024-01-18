今批推出的30個單位，涵蓋開放式至兩房戶型，實用213至414方呎，價單定價約480.8萬元至990萬元，價單呎價為20,592元至23,913元，扣除最高21%折扣後，折實價379.9萬至782.1萬元，折實呎價約16,268至18,891元；入場單位為5樓J室，實用213方呎開放式間隔，折實價379.9萬元、折實呎價17,836元。另最低呎價單位為5樓D室，實用面積414方呎，兩房連開放式廚房間隔，折實售價673.5萬元，折實呎價16,268元。

項目新價單新增「優秀人才折扣」優惠，符合條件之買家可獲得額外9%之售價折扣。另外，新價單中所有開放式及1房單位，均享有家具禮券優惠，買家額外支付2萬元，可獲雙層傢具組合套裝。連同新增其他優惠，合計最高可獲21%折扣。

林曉箐表示，是次新價錢屬「新年開心價」，定價較同區二手便宜。