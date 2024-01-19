moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

海味大王「首置」購羅便臣道1號複式 涉資7000萬 陳樹渠家族放盤3年半劈四成沽

樓市持續調整，有本地老牌家族大幅劈價沽貨，同時亦有資深投資者趁機吸納傳統半山豪宅。由寶聲集團第三代、已故教育家陳樹渠第二子陳燿陽，以及其妻、前港姐亞軍李明慧持有中半山羅便臣道1號一伙被稱為「豪華遊艇之家」的複式大宅，早於2020年中、即疫情期間放售至今長達約3年半，終在上月底劈價4500萬元或39%，以7000萬元售予去年密密掃貨的「海味大王」庾柱林，打破屋苑約5年半以來的僵局。

資料顯示，上述單位為羅便臣道1號低層複式J室連兩個車位，實用面積2626方呎，上月底以7000萬元售出，實呎26,657元，為屋苑約5年半首宗成交個案，而呎價亦與約5年半前水平相若。資料顯示，上述物業由JABA INVESTMENTS LIMITED持有，公司董事為陳燿陽及李明慧，估計二人早於2018年以「買殼」（即公司轉讓）形式購入，惟未知當時購入價。

3年半前2000萬裝修後逾億放售

事實上，業主早在2020年中委託代理行放售上述單位，當時叫價1.15億元，換言之，最新成交價較3年多前大劈4500萬元或約39%。此外，據該代理行當時放售時指出，業主購入後邀請被譽為豪宅化妝師的室內設計師岑啟基斥資2000萬元作連家具裝修，設計師保留原則，以暢遊世界各地的尊貴超級遊艇為設計藍本，打造為「豪華遊艇」之家；房間方面，單位設有3間套房、1間書房及雪茄房，另設有一個陽台、工作間及工人房連浴室，連兩個有蓋車位。

庾柱林不足一年逾2億掃貨

至於今次入市的庾柱林，人稱「海味大王」，為大生海味老闆，今次以首置名義入市，只需付樓價4.25%印花稅，即涉297.5萬元。去年淡市下，庾柱林頻頻出手，包括以6000萬元向同樣從事海味生意的歌手周國賢及家族成員，購入上環文咸西街48至48A號信裕大廈地下、地庫、1樓及天台，地舖面積約2467方呎連2502方呎地庫，1樓部分面積1632方呎，總面積6601方呎，另有340方呎天台，呎價約9000餘元。周國賢家族1990年1068萬元購入，帳面獲利4932萬元或約4.6倍。

低價吸海怡花園舖 近4億轉售英資高富諾

另庾柱林去年亦以7500萬元購入文咸西街4號全幢舊樓，連同今年所購的羅便臣道1號，庾柱林不足一年至少以2.05億元入市。庾柱林精於物業投資，2008年低價入市的西環海怡花園二期3座地下G及1樓，並於2016年以約3.55億元售予英資高富諾或相關人士，料獲利甚豐。

明報記者

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款