信和宣佈，旗下信置（0083）連續第二年獲納入道瓊斯可持續發展亞太指數的成份股，位列亞太區前20%的企業之一；集團亦再度於「年度Global 100排行榜」中獲評為全球100大可持續發展企業之一，成為香港首間及唯一地產發展商獲選入此項國際主要可持續發展指數。
信和副主席暨環境、社會及管治督導委員會主席黃永光表示，集團《可持續發展願景2030》推動集團不斷改進和採用可持續的營運方式，以建構綠色未來。集團期望於2030年前，為合適的100%全資擁有的新發展項目取得綠建環評金級或以上的認證，亦為集團所有於香港的新建物業取得《WELL建築標準™》的認證。
黃續指，元朗朗壹廣場是區內全新甲級寫字樓及商場綜合項目，以身心健康為主要發展元素，目標取得「綠建環評新建建築1.2版」銀級和《WELL建築標準™》核心體v2鉑金級認證。場內的「起動循環」區連繫租戶和顧客一同推動循環經濟理念，包括採用升級塑膠廢料再造的回收桶，以超過2,960塊EcoBricks鋪設的平台及座椅，以及利用升級再造布料製成員工制服。
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