信和副主席暨環境、社會及管治督導委員會主席黃永光表示，集團《可持續發展願景2030》推動集團不斷改進和採用可持續的營運方式，以建構綠色未來。集團期望於2030年前，為合適的100%全資擁有的新發展項目取得綠建環評金級或以上的認證，亦為集團所有於香港的新建物業取得《WELL建築標準™》的認證。

黃續指，元朗朗壹廣場是區內全新甲級寫字樓及商場綜合項目，以身心健康為主要發展元素，目標取得「綠建環評新建建築1.2版」銀級和《WELL建築標準™》核心體v2鉑金級認證。場內的「起動循環」區連繫租戶和顧客一同推動循環經濟理念，包括採用升級塑膠廢料再造的回收桶，以超過2,960塊EcoBricks鋪設的平台及座椅，以及利用升級再造布料製成員工制服。

其他報道

胡錫進：為今天的股市表現難過 首次單日蝕逾1萬人幣

全日沽空金額增25% 盈富沽空增58%

恒指收市跌347點 見15個月低 北水第7日流入 39隻藍籌見52周低

華懋蔡宏興：企業發展ESG對自身發展有利

據報貝萊德擬折讓三成出售上海辨公室

小鵬汽車據報進行新一輪架構調整 涉生產製造、產品規劃等部門

惠理與意博金融簽諒解備忘錄 擬在港推現貨比特幣ETF

中銀與中壽推5年短期儲蓄險 美元單年化保證回報率最高4.28%

FundPark獲高盛「加碼」 融資 提供最多5億美元ABS

證券及期貨專業總會：惡劣天氣下開市諮詢應交由立法會或旗下委員會諮詢

升級再造布料製成員工制服。