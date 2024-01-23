農曆新年將至，新地（0016）旗下觀塘apm，將投放逾900萬元作推廣費，較去年同期升約10%。新地代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣稱，當中消費優惠獎賞逾三成，包括針對旅客推出多重新春消費禮遇，於「新地購物一站通」網上平台設立旅客電子優惠專區，網羅逾100個商戶獨家旅客電子優惠及獎賞，預計新春推廣期間 (1月23日至 2月25日共34天)，人流較去年升20%，生意額較去年升約20%至25%，預料珠寶金飾、賀年美食禮盒、餐飲及養生保健生意將較受惠，可望按年有雙位數字增長。
她又指，有見市民、旅客1月中開始買年貨，特別推出「新春星級二重賞」，最高回贈700元電子優惠券，而為吸引更多客人來商場聚會、做節，apm伙拍場內近30間特色餐飲租戶，於商場的網上購物平台推出震撼7折美食券，網上購物平台在今日起也會推出限時搶購優惠，包括1元潮人利市封及養生蕎麥茶、半價米芝蓮食肆開運賀年糕點及五星級酒店腰果酥等。
馮稱，剛過去疫後最旺的聖誕節，反映市民及旅客肯花在節日特色消費上。為催谷生意、增加客人到訪誘因，apm邀請澳洲華裔藝術家Chris Chun攜手打造新春裝飾，以《百花盛放孔雀園》為主題，當中打卡熱點包括寓意繁華錦繡的「巨型10呎招財孔雀王」、「百花彩蝶走馬燈」、「開運夾福機」、「許願祈福月洞門」及「粉紅彩燈桃花園」。
此外，apm特設新春年宵市集，一站式將齊集多個賀年精品、應節美食、潮流利是封品牌，提供多款貨品種類，方便年輕人及一家大細潮逛年宵市集、為龍年辦年貨。
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