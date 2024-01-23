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上季新盤貨尾升至近2.3萬伙 再創逾20年新高

新盤銷售遇阻力，間接推高新盤貨尾數字。中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，上季一手私人住宅新盤貨尾量升到22,936伙，連升三季，繼去年第三季後、再創2003年第三季25,488個後的逾20年新高。由於新春前發展商仍未有大型新盤推售，因此估計今年首季貨尾量升幅將稍為緩和，增至約23,500個左右。

上季選取340個新盤統計，單位總數128,112個，登記售出105,014個，貨尾22,936個，按季增加2,453個，增量較第二季及第三季多，顯示貨尾積壓逐步惡化。回顧以往，2002年第三季至2003年第四季期間，貨尾量曾經連續六季超過二萬個水平，高峰達27,378個。貨尾比重方面，2023年第四季錄17.9%，按季上升1.6個百分點，是創2003年第四季20.6%後的20年新高。

按區域統計，去年第四季九龍區及新界區的貨尾量均增加超過1000個，同樣升至逾一萬個水平，貨尾量較多的地區以黃大仙最嚴重，有4,536個，其次為元朗有1,955個。

按發展商計，2023年第四季新地（0016）旗下新盤貨尾量按季增加696個，現有3,887個。恒地（0012）則增加338個，有3,444個。而信置（0083）貨尾則按季減少121個，有1,933個。

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