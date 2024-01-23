至於去年全年工商舖買賣登記金額挫54%，僅錄得733.75億元，為近3年新低及近15年次低，主因是2022年曾錄得3項合共859.64億元的大額全幢商廈疑似內部轉讓登記抽高基數所致。黃應年指，去年通關復常後，市場重啟進度緩慢，惟美國不斷加息，壓抑企業擴展步伐，企業要不萎縮、要不減省投資，商廈市場更乏力回升。

商舖市場在全面通關後，復蘇步伐緩慢。利嘉閣（工商舖）地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，通關後每逢節慶假期，不少市民出外旅遊度假，因而令本地零售消費市場顯得冷清。去年全年店舖買賣登記共錄999宗，按年挫13%，除連跌兩年外，更跌穿千宗大關，淡靜程度可見一斑。去年涉及買賣合約總值185.71億元，按年也跌23%。

展望今年市況，黃應年指出，相信市場去年經歷息口顯著上升而進一步整固後，工商舖今年在各路投資者入市趁低吸納下可望回暖，今年全年整體工商舖買賣登記宗數料可錄得約9%的升幅，上試4,200宗水平，逐步脫離谷底；至於受惠新資本投資者入境計劃的入市需求帶動下，涉及的買賣登記金額亦料上升5%，目標看770億元。

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