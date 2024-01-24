樓花期約14個月的朗賢峯，鷹君指出，項目位處何文田傳統豪宅區，集優越地利、便捷交通、卓越校網、休閒娛樂及園林綠化五項優勢於一身，另外，項目設專屬升降機，無縫連接港鐵何文田站。

鷹君執行董事羅俊謙表示，集團特意精選著名建築及設計團隊，為項目打造優雅舒適居所，而命名為朗賢峯ONMANTIN，朗字予人開揚、明亮感覺，同時亦是沿襲集團旗下大埔白石角朗濤、朗豪坊與朗廷酒店之名。

賢字，代表項目位處傳統優質校網。至於峯字，象徵項目座落於何文田半山、配合獨特的玻璃幕牆設計，標誌屬位於半山的地標式建築。

至於ONMANTIN，正是ON HO MAN TIN 的縮寫，同樣表達項目位處何文田半山之意。

朗賢峯ONMANTIN，由5座住宅大樓組成，提供990個單位。項目設有專屬升降機，直達港鐵何文田站A4出口，早前已獲批預售樓花同意書，正籌備後正式登場。

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