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即時地產新聞

本年料有3.8萬伙新盤供應 港鐵項目佔逾8800伙

高息環境、經濟復蘇未如理想，去年一手私宅買賣持續偏低；利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，去年全年錄得10,247宗一手私宅買賣登記，按年微升3%，但仍為1996年有紀錄以來的第4低水平。至於去年涉及買賣登記金額，因高價物業成交有增加，高見1291.63億元，按年升15%。

事實上，市場累積不少餘貨、甚至延後推出的項目，陳預測，今年全港將有約114個全新一手私宅，為潛在新供應，總共提供約38,045伙，是自2006年以來的19年第二多水平。當中鐵路站上蓋項目依然為全港新盤最大供應庫，涉及6個站、有13個項目，合共提供8,875伙，佔全港總伙數達23.3%。

今年九龍潛在可售私宅項目共45個，涉單位達15,517伙，佔今年全港整體潛在供應達40.8%，單是九龍城區便有多達31個項目共10,866伙，乃全港18區中新盤伙數最多一區；新界今年潛在供應項目僅31個，涉單位15,403伙，主要分布在屯門、西貢、元朗及北區；港島今年有38個潛在項目備馬上陣，惟單位總數只有7,125個。

陳海潮指出，去年10月底出台的《施政報告》放寬樓市辣招，加上暫停加息，息口呈見頂回落的趨勢，交投量略有增加，另市場仍憧憬2月出台的《財政預算案》會有刺激經濟措施及進一步減辣；而下半年在新資本投資者入境計劃帶來的間接住屋需求下，有利推動一手市場，料樓市可回暖；另外，放寬買家印花稅及為專才提供「先免後徵」安排，亦可刺激市況，預期今年一手私宅買賣登記量，可較去年增逾四成，至約1.5萬宗水平，而登記金額亦料相應增加47%，上試1900億元。

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