明報記者 江俊洋

本報統計，現時有6個港鐵與發展商合作的項目，由2022年4月至上月期間已獲批預售樓花同意書，共涉5512伙。值得留意，其中鄰近元朗站、與新地（0016）合作的The YOHO Hub C期，涉939伙，早已於2022年4月獲批預售，惟至今仍未推售，而項目亦已屆現樓階段。樓花期約14個月、鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的港鐵何文田站上蓋第2期住宅，項目昨日正式命名為朗賢峯，由5座住宅大樓組成，提供990伙。項目設有專屬升降機，直達港鐵何文田站A4出口。

朗賢峯涉990伙最快本季推售

市場人士預期，朗賢峯最快本季推出。至於港鐵與會德豐地產合作的將軍澳日出康城第12A及12B期項目，共涉1335伙，樓花期逾20個月，早於去年8月獲批預售，但至今仍未推出。會德豐地產副主席及常務董事黃光耀早前接受本報訪問透露，項目將於本季內推出。換言之，該項目有機會與朗賢峯同於本季開售。此外，另一個涉逾千伙的港鐵站上蓋項目，則是與長實（1113）合作的黃竹坑港島南岸第3B及3C期，共提供1200伙，樓花期長達25個月，亦勢成市場焦點。

朗濤新售出兩伙共涉3851萬

事實上，市場累積不少餘貨，甚至延後推出的項目，利嘉閣地產研究部主管陳海潮預測，今年全港將有約114個全新一手私宅項目，為潛在新供應，總共提供約38,045伙，是自2006年以來的19年第二多水平。當中鐵路站上蓋項目仍然為全港新盤最大供應庫，合共提供8875伙（當中包括未批出預售樓花項目），佔全港總伙數達23.3%。

新盤市場繼續有貨尾成交，正當朗賢峯部署稍後登場之際，鷹君同系已屆現樓的大埔白石角朗濤，新售出兩伙，單日吸金約3851萬元，沽出單位包括第2座2樓A室，實用1364方呎3房戶，成交價2455.9萬元、實呎1.8萬元；另第3座2樓D室，實用752方呎兩房戶，成交價1395.6萬元、實呎1.85萬元。項目本月至今累售7伙，估計吸金逾1.5億元。綜合市場資訊，1月至今整體新盤成交累錄約330宗。