李婉茵續指，展望2024年，樓價走勢將繼續受息口、一手貨尾銷情、政策成效及土地銷情影響。對市場預測隨美國經濟降溫，今年第三季起將開始減息，全年美國基準利率或累減0.75%，可為市場帶來一定憧憬；新供應方面，據統計，目前一手的已批未售、待批樓花申請和新盤貨尾單位，合共超過約5萬伙，而觀乎過往十年一手平均消耗量，每年約1.6萬伙計算，即約需3年多時間，方能消化目前市場總供應量。

另外，「專才入境」及「先免後徵」的稅務安排，為市場帶來新購買力，惟成效仍需時驗證，始終專才入境仍需待收入穩定，才會作置業安排，故短期內或刺激租務大於買賣。

最後，由於一手貨尾量多，今年發展商料會積極推售新盤，以緩資金及利息壓力，預計價錢未具有太多上揚空間，甚至更可能向下調整，以求貨如輪轉，而一手盤激烈競爭下，亦會使二手市場受壓。綜合各原因，高力預測今年樓價將持續下跌5%至10%。

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