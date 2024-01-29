陳海潮指出，去年12月樓價跌幅略見收窄，主要是受惠減辣效應，及預期息口趨向見頂，抵銷了部分新盤低價開售的影響。展望今年1月份市況，市場因素仍然好淡角力，雖有新投資者入境計劃細節出台，惟觀望預算案，及愈來愈接近農曆新年傳統淡市，買賣雙方多審慎觀望，加上期間股市持續下試低位，料1月份樓價仍受壓，料按月續跌約1%。

陳海潮估計，今年首季，樓價在高息環境及新盤低價應市下，季內有機會再跌2%至3%，惟對全年樓價並不太悲觀，因市場陸續有相對利好消息及憧憬出現，包括2月底《財政預算案》有機會加大減辣力度、中央降準釋放資金救市、股市及經濟轉穩帶動樓市亦回暖、專才到港持續帶來住屋需求、年中新投資者入境計劃也可令樓市間接受惠。

綜合上述各頂因素，預料全年樓價仍有力拗腰回升，初步維持全年樓價升5%至8%的預測。

租金走勢方面，差估署12月份租金指數報187.1點，按月升0.86%，至於去年全年租金累升了6.61%，創了2018年以來6年最大按年升幅。展望在專才持續到港的新增人口租住需求下，2024年租金可望維持升勢，升幅料與去年逾6%相若。

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