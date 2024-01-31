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地監局去年轉介一案件予銷監局 涉失實按揭資訊

一手銷監局早前透露，去年一名地產代理涉嫌違反一手銷售條例，為誘使另一人購買一個指明住宅物業，作出具欺詐性或罔顧實情的失實陳述，案件已進法律程序；地監局行政總裁韓婉萍表示，局方去年曾轉介一宗個案，予銷監局跟進，內容主要涉及有代理就某樓盤提供失實按揭資訊。另外，較早前已判刑的一宗個案，事主正就刑期提岀上訴。

地監局主席蕭澤宇稱，局方去年共開立196宗投訴個案，比2022年減少28%，當中涉及一手住宅物業的投訴24宗，比2022年減少20%。在最常見的投訴性質當中，以「發出違規廣告」一類佔最多，但宗數比2022年減少6%。

同時，去年地監局開立了14宗有關香港境外物業的投訴個案，比2022年的62宗大幅減77%；該局去年對441名持牌人或前持牌人採取制裁行動，包括暫時吊銷19個牌照、撤銷32個牌照。

他表示，物業交投淡靜，2023年合共只有6732人次應考資格考試，比2022年減少26%。持牌代理人數亦錄跌幅，至去年底，個人牌照總數為39,575人，比2022年同期減3.7%，公司牌照則增加1.4%，但地產代理商舖數字則減少1.5%。

另一方面，就去年競爭事務委員會入稟，控告大型地產代理公司，就一手樓交易涉嫌收取同一實收佣金比率的事件，局方繼續跟進，並正就着業界有效及良好的競爭行為，籌備相關指引，預期今年上半年推出。

此外，2025年首季，推出第一階段的強制性持續專業進修計劃，實施日期後，通過資格考試而獲取牌照的新人行人士，必須在每個牌照有效年度內，取得指定持續專業進修學分，才可獲得續牌資格。

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