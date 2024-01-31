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王美鳳：負資產信貸風險仍低 倘負資產續增恐影響樓市發展

2023年第4季末負資產住宅按揭按季增加1.26倍，宗數創近20年新高；金額亦增加至1,313億元，創逾20年新高。中原按揭董事總經理王美鳳表示，2023年上半年樓價回升約6%後，下半年樓價持續倒跌，第3季蒸發上半年樓價升幅後，第4季樓價再下跌約7%，促使第4季負資產數字繼續上升。

她指出，由於2023年全年計樓價下跌近7%，但上落波幅達13%；加上樓價已由2021年高位至今累跌平均約22%，令近年一些較新造的高成數按揭除了9成按揭亦包括8成按揭用家列入負資產類別。

王美鳳指出，2023樓市持續處於弱勢，當中包括受息率續升、租平過供、新盤割價等因素影響，雖然第4季市場出現利好因素包括息率見頂在望、政府減辣、擴大人才計劃，但市場信心及經濟動力並未回穩，發展商亦加快以貼近甚至低於二手價促銷新盤，多項因素促使去年第4季樓價仍然受壓下跌。

現時實質信貸風險仍低 

不過，王美鳳認為，負資產上升所涉及之風險是否增加還需看業主的供款能力是否變差；現時供樓人士的持續還款能力較以往大大提高，十多年來之按揭拖欠比率均處於接近零水平，目前即使負資產宗數上升，但負資產個案的拖欠比率雖由去年第3季之0.02%微升至0.03%，但仍近乎零之極低水平，比整體住宅按揭拖欠比率0.08%更低，失業率亦維持2.9%甚低水平，實質信貸風險及市場風險仍甚低。

03年負資產拖欠比率逾2%

她強調，2003年負資產逾10萬宗屬歷史高峰期，當時失業率達8%，負資產拖欠比率逾2%，與現況不能相提並論。

籲盡早撤辣

王美鳳指出，過往十多年前推行逆周期樓市措施時的因素已轉變，現在並非是要讓樓市降溫，而是較適宜讓樓市回復由市場主導及復常發展，建議政府宜盡早撤銷樓按辣招，若樓價續跌負資產續增將進一步影響樓市流轉及靈活性。

 

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