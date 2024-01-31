天璽‧海分兩期發展，樓花期分別約20個月，其中第1期涉256伙，會率先登場；項目主打大單位，其中4房大戶佔約七成，實用面積最大達4600方呎，賣點是約九成單位享維港海景。

新地代理總經理陳漢麟表示，天璽‧海的銷售策略，會以招標先行，於農曆新年後上載樓書及開放示範單位；他續稱，項目的車位供應充裕，大部分單位均可配到車位，基座亦會設2.4萬方呎商場。

翻查資料，華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟澐璟，去年以逾1.674億元沽出第8座38樓A室，實用2729方呎4房3套間隔、另連天台及平台，成交價逾1.674億元(連車位)、實呎61,354元，創跑道區住宅最高呎價紀錄，成交價料亦為啟德住宅之冠。

至於同區近期成交，為恒地（0012）牽頭的天瀧，早前售出第1座18樓A室，實用1428方呎4房雙套間隔，成交價5690萬元，實呎39846元。