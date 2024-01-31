不少買家趁樓價回調，於新春前入市。中原地產統計，十大屋苑本月錄165宗成交，較上月156宗升5.8%，創去年3月後近10個月新高，亦為去年10月118宗後，連續4個月過百宗水平。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，去年底美國宣佈加息週期完結，更預告今年有機會開始減息，港府亦宣佈暫停賣住宅地，整體市場氣氛逐漸轉好。加上本月一手市場欠缺大型新盤焦點，購買力回流二手，部份業主亦擴大議價幅度，推動交投增加。惟近期開始受節日氣氛影響，交投步伐開始轉慢。