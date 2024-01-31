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十大屋苑本月165宗成交 創10個月新高

不少買家趁樓價回調，於新春前入市。中原地產統計，十大屋苑本月錄165宗成交，較上月156宗升5.8%，創去年3月後近10個月新高，亦為去年10月118宗後，連續4個月過百宗水平。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，去年底美國宣佈加息週期完結，更預告今年有機會開始減息，港府亦宣佈暫停賣住宅地，整體市場氣氛逐漸轉好。加上本月一手市場欠缺大型新盤焦點，購買力回流二手，部份業主亦擴大議價幅度，推動交投增加。惟近期開始受節日氣氛影響，交投步伐開始轉慢。

嘉湖美孚本月交投10個月最旺

值得留意，天水圍嘉湖山莊本月價量齊升，本月錄32宗成交，按月增28%，創去年3月後10個月新高，亦是十大屋苑之中成交宗數最多，平均實呎8206元，按月輕微反彈約0.4%。荔枝角美孚新邨本月錄31宗成交，亦創10個月新高，按月反彈29.2%，平均實呎徘徊9608元，已連續3個月低於萬元水平。此外，鰂魚涌太古城本月錄26宗成交，按月增加62.5%，為十大屋苑之中最大升幅；平均實呎約14885元，按月跌約1.7%。

不過，鴨脷洲海怡半島本月價量齊跌，錄8宗成交，按月下跌38.4%，平均實呎約13157元，按月跌約10%，為十大屋苑之中跌幅最大。此外，鰂魚涌康怡花園本月錄約4宗成交，按月下跌約33.3%，實呎約13561元水平，較上月跌約5.1%。

 

 

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