王美鳳指出，市場已預期具周期性的息率未來將掉頭回落，而拆息回落亦可改善銀行借貸成本及企業借貸支出，年內將減息的預期下，息率對樓市將轉為利好因素，有助整體樓市氣氛改善，預期2024年內本港之新造按息將回落至低於4厘水平。

港息方面，王美鳳指出，與樓按相關的1個月拆息由去年12月平均5.49%回落至1月份約4.69%，今日1個月拆息亦降至4.56%，資金水平壓力稍降，而美國是次議息維持息率不變，相信銀行亦將維持最優惠利率P不變。最近雖然拆息回落，但基於拆息仍相對按息在偏高水平，令H按息仍高於以P按息計的封頂息率，故此實際按息仍以封頂息率計算，在最優惠利率P不變下，H按及P按之按息均維持不變，市場新造按息維持主要為4.125%水平。

王美鳳指出，儘管美國今年內將掉頭減息，本港最優惠利率P仍較大機會先橫行一段時間，未必可即時跟隨美息掉頭回落。她估計，市場按息將於4厘附近水平橫行。

王美鳳表示，市場已預期具周期性的息率未來將掉頭回落，而拆息回落亦可改善銀行借貸成本及企業借貸支出，年內將減息的預期下，息率對樓市將轉為利好因素，有助整體樓市氣氛改善。王美鳳預期，2024年內本港之新造按息將回落至低於4厘水平。

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