moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

經絡：匯豐宣布P維持不變 對樓按市場相對正面 料上半年息口續橫行

美聯儲議息會議結束，宣布基準利率維持在5.25厘至5.5厘區間不變。匯豐銀行亦宣布最優惠利率（P）維持不變。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，雖然美聯儲委員會指現階段減息並不合適，但在政策聲明中已刪除了「可能進一步收緊政策」的措辭，表明會進行任何調整，暗示聯儲局或開始進行討論減息，加上是次匯豐宣布P維持不變，本港今輪加息周期亦已完結，業主供樓負擔未有再進一步增加，對現時樓按市場正面。

曹德明指，今次聯邦基金利率於去年7月升至5.5厘後，橫行至今只有６個月，雖然美國消費者物價指數（CPI）由去年1月份6.4%逐步回落至11月份3.1%，創5個月新低，但最新12月份CPI回升至3.4%，與目標2％仍有距離。而美國就業增長保持強勁，失業率仍保持低位，顯示勞動市場依然強健，另外油價高企以及房價指數上揚下，加上俄烏以巴等地緣政治問題，以及紅海危機令通脹前景仍存在不確定性，相信現階段減息並不合適。

他估計，聯邦基金利率將於上半年將維持高水平一段時間，本港拆息亦將繼續徘徊4厘半至５厘高水平一段時間。

他指出，如聯儲局下半年開始減息，料拆息或會先跟隨回落，而本港銀行亦會視乎多項外部因素以及自身策略而決定減息步伐，不排除會於聯儲局減息後先輕微下調最優惠利率（P）。

 

其他報道

美連續不加息 中原：離減息日子漸近 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款