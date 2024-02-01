曹德明指，今次聯邦基金利率於去年7月升至5.5厘後，橫行至今只有６個月，雖然美國消費者物價指數（CPI）由去年1月份6.4%逐步回落至11月份3.1%，創5個月新低，但最新12月份CPI回升至3.4%，與目標2％仍有距離。而美國就業增長保持強勁，失業率仍保持低位，顯示勞動市場依然強健，另外油價高企以及房價指數上揚下，加上俄烏以巴等地緣政治問題，以及紅海危機令通脹前景仍存在不確定性，相信現階段減息並不合適。

他估計，聯邦基金利率將於上半年將維持高水平一段時間，本港拆息亦將繼續徘徊4厘半至５厘高水平一段時間。

他指出，如聯儲局下半年開始減息，料拆息或會先跟隨回落，而本港銀行亦會視乎多項外部因素以及自身策略而決定減息步伐，不排除會於聯儲局減息後先輕微下調最優惠利率（P）。

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