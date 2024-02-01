陳表示，目前項目只安排地產代理參觀。至於南天第則計劃下半年推出。

他形容，今年是「超級豪宅年」，豪宅交投將上升，認為減息時間只會影響股市，但對樓市影響不大。

對樓市減辣或撤辣問題，他認為若政府全面撤辣，對市場影響很大，建議可以「分流」地撤辣，如按總樓價分類進行撤辣等。

另美聯住宅部行政總裁布少明表示，去年一手成交量按年錄得約10,500宗，當中一手市場逾億元買賣則錄得60宗成交，較2022年的42宗更上升逾四成。今年 1 月逾3,000 萬元一手成交已錄得約30宗，較去年12月份約24宗高出25%，反映豪宅市場有偷步入市情況。

布指出，近期市場憧憬內地降準的帶動下，資金釋放，加上提振經濟措施推出，將會為內地經濟帶來動力，本港樓市亦受惠。

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