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即時地產新聞

東立擬推赤柱SOLACE 意向呎價7萬 

美國聯儲局維持利率不變，業界人士看好本地豪宅市場。剛上任的東立地產地產部總監陳玉成透露，集團現時有南區兩個豪宅項目，分別位於赤柱村道52至54號SOLACE，以及壽臣山南天第, 前者已屆現樓，提供6間洋房，實用介乎2496至2783方呎，屬4房間隔，所有洋房附設裝修，其中3間更附家俬，意向呎價約7萬元。 

陳表示，目前項目只安排地產代理參觀。至於南天第則計劃下半年推出。 

他形容，今年是「超級豪宅年」，豪宅交投將上升，認為減息時間只會影響股市，但對樓市影響不大。 

對樓市減辣或撤辣問題，他認為若政府全面撤辣，對市場影響很大，建議可以「分流」地撤辣，如按總樓價分類進行撤辣等。 

另美聯住宅部行政總裁布少明表示，去年一手成交量按年錄得約10,500宗，當中一手市場逾億元買賣則錄得60宗成交，較2022年的42宗更上升逾四成。今年 1 月逾3,000 萬元一手成交已錄得約30宗，較去年12月份約24宗高出25%，反映豪宅市場有偷步入市情況。 

布指出，近期市場憧憬內地降準的帶動下，資金釋放，加上提振經濟措施推出，將會為內地經濟帶來動力，本港樓市亦受惠。

 

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