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兔年尾聲CCL微升0.17% 未反映股市波動因素

差估署數據顯示2023年全年私宅售價指數，全年下挫約6.8%後，具體反映2024年1月8日至1月14日市況的中原城市領先指數CCL，最新報146.81點，按周微升0.17%，終止兩周連跌並稍為回穩，惟指數仍未反映1月中旬恒指大跌對樓市的影響，相信樓價跌勢未變，短期CCL繼續下調；現時CCL距離新春前目標146點，只差0.81點或0.55%。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，雖然受惠1月4日港府暫停賣住宅地的消息，但本周CCL仍為364周、即近7年來次低，於2017年2月初水平徘徊，較2021年8月191.34點歷史高位，下跌23.27%。

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報146.71點，按周微升0.13%；CCL(中小型單位)報145.56點，按周微升0.13%；CCL(大型單位)報153.04點，按周升0.36%。

CCL Mass、CCL(中小型單位)、CCL(大型單位)，均齊結束兩周連跌，前兩者同在2017年1月中水平徘徊，後者則在2017年5月中水平徘徊。

四大分區樓價方面，則二升二跌。

港島CCLMass報145.68點，按周跌0.28%，指數於2016年9月中水平徘徊；九龍CCL Mass報144.14點，按周升1.09%，連升2周共2.13%，仍於2017年1月中水平徘徊。

新界東CCL Mass報158.92點，按周微升0.03%，繼續處2017年3月底時水平；新界西CCL Mass報134.00點，按周跌0.73%，連跌3周共3.01%，重返2017年3月中時水平。

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