差估署數據顯示2023年全年私宅售價指數，全年下挫約6.8%後，具體反映2024年1月8日至1月14日市況的中原城市領先指數CCL，最新報146.81點，按周微升0.17%，終止兩周連跌並稍為回穩，惟指數仍未反映1月中旬恒指大跌對樓市的影響，相信樓價跌勢未變，短期CCL繼續下調；現時CCL距離新春前目標146點，只差0.81點或0.55%。