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星之谷莊錦輝：憧憬減息 有條件降壓測

市傳金管局擬就樓按貸款利率壓力測試的措施進行檢討，包括壓測利率、其應用的供款比率，與其他措施如樓按比率等。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，壓測利率作出調減屬合理做法，相信對樓市起正面推動作用。他指出，壓力測試的目的，是確保按揭借款人有足夠財務能力，應付按息上升引致的還款壓力，考慮到本港銀行的拆息處於較高水平已一段時間，加上市場預期美國今年會啟動減息周期，認為假設利率再會進一步上升的幅度不大，有條件於壓測「加2厘」的基礎上進一步調低。

不過，現時首置人士只要不超過供款和入息比例上額，便無需進行壓力測試，因此會調低壓測對於「上車一族」的影響不大，反而對於有按揭在身的已置業人士，如果壓測調低至加一厘，基本上只要能通過目前「供款與入息比率」，即能輕易通過壓測。

他相信任何「減辣」措施都有助提振買家信心，認為新一份財政預算案政府的樓市措拖，將與過去一年政府以往的房屋政策一致，目的是為協助本地置業人士拆牆鬆綁。有社會聲音提出「撤辣」提振樓市，他認為完全「撤辣」對整體樓市不見得有好處，如果賣家對後市信心不足，隨時造成崩盤，辣招稅有很多細節，是可以修訂及放寬的。

同時，他就穩定樓市及幫助市民置業提出多項建議。第一，調整樓按比率協助業主換樓，如有按揭在身毋須扣減一成按揭成數，希望減輕準買家首期負擔。第二，延長「先買後賣」印花稅退稅期限，原規定換樓客須12個月內售出原有物業方可退回雙倍印花稅，建議延長印花稅退稅期限鼓勵業主換樓，增加市場供應及信心。第三，可考慮放寬業主持有第二套物業，而毋須繳付雙倍印花稅，讓業主免去需在短時間賣樓的煩惱。

 

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